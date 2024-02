Was ist eine erleichterte Platte – Vor- und Nachteile

Da diese Platte auch als „erleichterte Gewölbeplatte“ bekannt ist, möchten wir erklären, was Gewölbe sind. Flachziegelgewölbe ist ein anderer Name für Schalungsblöcke, den wir in der Erläuterung einer leichteren Decke erwähnt haben. Sie erhalten diesen Namen, weil ihre Formen an kleine Kuppeln erinnern. Sie können aus Zement, Keramik oder EPS (Styropor) bestehen, wobei jedes Material seine Vor- und Nachteile hat, die von den Projektverantwortlichen geklärt werden sollten. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder von SOBRAL & CARREIRA zeigen Betongewölbe.