Was ist die beste Wärmedämmung für Innenwände?

Nachdem du nun alle Informationen hast, liegt es an dir, zu entscheiden, welche Isolierung für dein Zuhause am besten geeignet ist. Lege ein Budget fest und denke vor allem an die Langfristigkeit sowie an die Energieeinsparungen, die du durch ein gut isoliertes Haus erzielen kannst.

Hinweis : Die Preise für Dämmstoffe können bei den gängigsten Materialien zwischen 3 und 50 Euro pro Quadratmeter variieren.