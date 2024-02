Alles über Sandwichplatten: Typen, Maße und ideale Anwendung

Fugen sind die Stellen, an denen es am wahrscheinlichsten zu Undichtigkeiten kommt, wenn die Arbeiten nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden und die Anforderungen an das Material während des Projekts nicht eingehalten werden. Die Nähte müssen so gestaltet sein, dass sie passgenau auf den Ziegeln aufliegen, um zu verhindern, dass sich die Ziegel bei Wind oder bei Wartungsarbeiten öffnen. Die Platten müssen gut positioniert sein und eine Überlappung von mindestens 250 mm aufweisen, damit kein Wasser zurückfließen kann.