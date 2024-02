Badtextilien – Wie erkennt man gute Qualität?

Badtextilien wie Handtücher, Duschvorleger und Bademäntel bereichern ein jedes Bad. Sie sind nicht nur funktional und notwendig. Durch ihr individuelles Erscheinungsbild sind sie dekorativ und verbessern die Ästhetik des Raums. Darüber hinaus erfüllen sie die verschiedensten Zwecke. Handtücher sind unverzichtbar, um sich abzutrocknen und tragen somit zur Körperhygiene bei. Badematten oder Duschvorleger sorgen mit ihrer Rutschfestigkeit für Sicherheit im Bad. Bademäntel sorgen für wohlige Wärme und schützen vor fremden Blicken beispielsweise in Gemeinschaftsbädern und öffentlichen Bereichen. Um möglichst lange viel Freude an seinen Badtextilien zu haben, sollte man auf gute Qualität achten. Diese erkennt man an folgenden Faktoren: