Das portugiesische Unternehmen, das schöne und erschwingliche Modulhäuser baut

Ja, genau das bedeutet es. Überlegt nun: Wo werden Fertighäuser am häufigsten verwendet? In nordischen Ländern, wo der Winter mit Schnee, Feuchtigkeit und Minustemperaturen extrem hart ist. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada sind diese Konstruktionen üblich. Warum also nicht in Portugal, wo das Klima mild ist? Diese Häuser sind langlebiger als Häuser aus Mauerwerk, was nicht bedeutet, dass sie nicht wie alle Häuser von Zeit zu Zeit gewartet werden müssen (Malerarbeiten, Reparatur von Rissen, Beseitigung von Feuchtigkeit usw.).