5 wissenswerte Fakten und Tipps zum Thema Imprägnierung

Häuser sind Bauwerke, die wie Festungen aussehen, aber oft viel fragiler sind, als sie scheinen. Um optimale Wohnbedingungen und Komfort zu bieten und möglichst lange zu halten, müssen sie mit mehreren Eigenschaften ausgestattet sein, insbesondere der Dichtigkeit gegen Wassereintritt.

Feuchtigkeit ist einer der Faktoren, die am meisten zur Verschlechterung von Baustrukturen und Wohnverhältnissen beitragen, und ist daher ein Feind, den es zu bekämpfen gilt!

Hier kommt das Thema Imprägnierung ins Spiel! Darunter verstehen wir den Vorgang, einen Gegenstand oder eine Struktur wasserdicht bzw. wasserabweisend zu machen. Dank der Abdichtung kommt Wasser nicht mit dem Material oder der isolierten Struktur in Kontakt, widersteht dadurch verursachten Schäden und dringt nicht in bewohnte Bereiche ein. Dies ist für die Erhöhung des Komforts von Gebäuden von wesentlicher Bedeutung, gerade wenn es sich um Bereiche handelt, die stark dem Wasser ausgesetzt sind, wie z. B. Balkone, Dächer oder andere Areale.

Um eine wirksame Abdichtung zu erreichen, gibt es mehrere Methoden und viele Materialien, also eine ganze Parallelwelt zu dieser Tätigkeit, auf die wir heute nur kurz eingehen. In diesem homify -Artikel sprechen wir über flüssige Arten der Imprägnierung. Wenn ihr Fragen zu diesem System und den Vorteilen habt, die es für euer Projekt bietet, lest weiter!