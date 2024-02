Quinta do Vallado in Foz Côa | Casa do Rio: ein idyllischer Rückzugsort am Ufer des Douro

An den Ufern des majestätischen Douro entfaltet sich eine Geschichte aus Weinbergen und Orangenhainen. Hier entstehen nicht nur Landschaften, sondern auch Gedichte und Geschichten, inspiriert von Dichtern wie Torga und Erzählern wie Alves Redol. In diesem malerischen Setting wurde auch die Casa do Rio geboren, als Erweiterung des renommierten Weinhotels Quinta do Vallado.

Quinta do Vallado, dessen eigene Weinberge sich über die Jahre ausdehnten, wählte den Douro Superior als Standort für ihre Erweiterung – die Quinta do Orgal in Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa. Die Faszination dieses Ortes, geprägt von Schönheit und Stille, inspirierte die Eigentümer dazu, hier eine Erweiterung ihres Weinhotels zu realisieren.

Im Einklang mit der natürlichen Pracht des Douro, von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt, wurde die Casa do Rio als naturfreundliches Meisterwerk konzipiert. Das gesamte Gebäude wurde aus Holz errichtet und scheint sich förmlich über einer Wasserlinie zu erheben , wo ein alter Orangengarten verweilt. Ein Projekt des Architekten Francisco Vieira de Campos, bestehend aus 15 Modulen, die einen Container formen – eine Oase, die Komfort, Schönheit und Funktionalität auf harmonische Weise vereint. Ein Werk von Rusticasa.





Neugierig geworden? Tauchen wir gemeinsam tiefer in diese harmonische Verbindung von Architektur und Natur ein!