Stuck, Gripsputz & Capoto: 7 Dinge, die ihr wissen solltet

Dank der Innovation und Weiterentwicklung der Techniken wird Spritzputz heutzutage in großem Umfang in der Bauindustrie eingesetzt. Dieses Material erfordert Fachkräfte, gilt aber dennoch als kostengünstig. Darüber hinaus ist die Anwendung schneller als mit der herkömmlichen Methode und das Finish ist von ausgezeichneter Qualität.

Unter Projektionsputz versteht man, wie der Name schon sagt, die Projektion der Masse in den Bereich, in dem die Endbearbeitung erfolgen soll, im Allgemeinen in Mauerwerk und Platten, unter Verwendung spezieller Geräte. Die traditionelle Methode wiederum besteht darin, Mörtel auf die Wand aufzutragen und anschließend die sogenannte „Spachtelmasse“ aufzutragen, ein Material aus sehr feinen Partikeln, um glatte und gut verarbeitete Oberflächen zu gewährleisten.

Kunstputz ist eine Option für diejenigen, denen die Umwelt am Herzen liegt, da einige Nachbearbeitungsschritte reduziert werden.

Beachtet, dass vor dem Auftragen des geplanten Putzes sichergestellt werden muss, dass das Mauerwerk sauber und regelmäßig ist.