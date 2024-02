Artesisches Bohrloch: Alles, was du wissen musst, bevor du mit deinem Projekt beginnst

Der Hauptunterschied zwischen einem Brunnen und einem Bohrloch liegt im Durchmesser, der Tiefe und der Wassermenge, die erkundet werden können. Brunnen haben in der Regel einen größeren Durchmesser und werden in flacheren Tiefen gebohrt, während Bohrlöcher einen kleineren Durchmesser haben und tiefer reichen können, was eine größere Wassermenge ermöglicht.