Welches Material eignet sich am besten für Küchenarbeitsplatten?

Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass laminierte Theken nicht mit anderen laminierten Materialien wie beispielsweise laminiertem Holz verwechselt werden sollten. Bei Schichtholz handelt es sich um ein aus mehreren Lagen dünnem Holz bestehendes Material, das bei der Herstellung von Bodenbelägen, nicht aber bei der Herstellung von Arbeitsplatten verwendet wird!

Arbeitsplatten aus echtem Holz werden als Massivholz-Arbeitsplatten bezeichnet, während Laminat ein Material ist, das aus einer Schicht Vinyllack, gefolgt von einer Schicht Papier oder einem Kunststoffmaterial, das für das Aussehen sorgt, und einer HDF-Schicht besteht.

Diese Platten haben glatte Oberflächen und sind in einer großen Auswahl an Farben und Mustern erhältlich. Sie können bei sorgfältiger Verwendung lange halten, sind aber nicht so langlebig wie Stein oder Verbundwerkstoffe. Es ist fast unmöglich, sie zu reparieren, wenn man eine heiße Pfanne darauf stehen lässt.