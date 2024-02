Alles über Fensterbänke und Brüstungen + 15 Bilder zum Veranschaulichen

Metall – Aluminium hat die Welt der Brüstungen im Sturm erobert. Dies liegt an seinem im Vergleich zu anderen Materialien sehr günstigen Preis und seiner Vielseitigkeit, die es ermöglicht, dass die Brüstung eine identische Oberfläche wie der Fensterrahmen erhält und so für eine ästhetische Kohärenz sorgt. Dieses Material erzeugt jedoch bei Regen Geräusche, was es in manchen Häusern unpraktisch macht, obwohl es bereits Schalldämmsysteme gibt.