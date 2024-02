9 Dinge, die du über PEX-Installationen wissen musst

Für Wasserrohre, auf die sich der heutige Artikel konzentriert, werden mehrere Materialien verwendet, die Rohre werden jedoch in drei große Gruppen unterteilt: Metallrohre, Kunststoffrohre und Mehrschichtrohre.

Metallrohre

Kupferrohre – Kupfer ist korrosionsbeständig und hält hohen Temperaturen stand, was häufig in Wasserrohren in Privathaushalten vorkommt.

Edelstahlrohre – sie sind äußerst widerstandsfähig, aber recht teuer, sodass ihr Einsatz im Massenwohnungsbau nicht zum Standard gehört.

Verzinkte Stahlrohre waren viele Jahre lang das Material der Wahl für Wasserrohre, wurden aber durch PEX ersetzt.