Wie bringt man Gipskartonplatten an, um eine Wand zu bauen?

Habt ihr schon einmal von Gipskartonplatten gehört? Und von Rigips? Nun, diese beiden Namen beziehen sich auf dasselbe, nämlich auf Bauplatten, die hauptsächlich im Trocken- und im Akustikbau verwendet werden.

Der Einsatz von Gipskartonplatten ist eine ausgezeichnete Alternative, wenn ihr eine bestehende Wand besser isolieren oder einen Raum abtrennen möchtet, sei es zu Hause oder im Büro. Wenn ihr beispielsweise einen ziemlich großen Raum habt und den Platz anders nutzen und beispielsweise ein Homeoffice einrichten möchtet, könnt ihr dieses Bauvorhaben mit Trockenbauwänden gestalten. Andererseits werden Gipskartonplatten auch zur Herstellung von Zwischendecken verwendet, wenn ihr zum Beispiel Vorhänge anbringen oder eine indirekte Beleuchtung von der Decke aus erzeugen möchtet. Mit Rigips lassen sich auch Einbauregale oder Nischen herstellen sowie zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Das Anbringen und Installieren von Gipskartonplatten an Wänden ist keine große Sache, sondern ein schneller und einfacher Vorgang. Dies kann von spezialisierten Fachkräften, aber auch von euch selbst durchgeführt werden, mit einem gewissen handwerklichen Knowhow und der Verwendung geeigneter Werkzeuge. Um euch zu helfen, hat homify in diesem Artikel alle wichtigen Tipps für die Anwendung von Trockenbauwänden in eurem Zuhause zusammengestellt.