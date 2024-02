Ein renoviertes Haus, das euch inspirieren wird

Das heutige Projekt liegt in der Gemeinde São José, einem historischen Viertel der Stadt Lissabon, sehr zentral und mit all dem Charme, den Portugals Hauptstadt zu bieten hat. Es ist ein „kleines Haus“, das die Hauptmerkmale der Vergangenheit bewahrt und zu einem modernen und gemütlichen Zuhause wird. Entdeckt jedes Detail dieses Projekts, das vom Bauunternehmen QFProjectbuilding mit Sitz in Lissabon entworfen wurde.