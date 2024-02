Alles, was du schon immer über den LSF-Bau in Portugal wissen wolltest

- Strukturelle Sicherheit

Obwohl sich das Konzept auf Leichtigkeit bezieht und viele die strukturelle Widerstandsfähigkeit von LSF-Strukturen infrage stellen, sind sie sehr sicher. Die Widerstandsfähigkeit der Konstruktion wird durch das Material Stahl gewährleistet und unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht wesentlich von herkömmlichen Konstruktionen.

Bei der traditionellen Bauweise wird die Sicherheit der Struktur durch Eisenstangen gewährleistet, die in Zementpfeiler eingesetzt sind, während diese Sicherheit bei der LSF-Struktur durch verzinkten Stahl in Profilen und Trägern mit Abständen von etwa 60 cm gewährleistet wird. Diese Struktur benötigt keinen Zement und ist leichter, aber auch erdbebensicherer, da die Außenwände als Struktur des Gebäudes fungieren. Das gesamte Gewicht der Platten und Böden wird verteilt, als wäre es ein riesiger, flexibler Käfig, verstärkt durch die Beschichtung von Strukturplatten, wodurch das Risiko von Brüchen verringert wird.

Kurz gesagt: – das geringe Gewicht der Struktur und des gesamten LSF-Gebäudes, die Verteilung der schwersten Elemente in den Fundamenten (d. h. an der Basis), eine gute Lastverteilung über den gesamten Umfang der Struktur, die Formbarkeit des Metalls usw., macht diese Art der Konstruktion genauso sicher wie herkömmliche Baumethoden, wenn nicht sogar noch sicherer.

- Komfort

LSF-Konstruktionen bieten herausragende Wärmedämmeigenschaften, was ein wesentliches Merkmal für Energieeinsparungen ist. Das Außendämmmaterial besteht aus expandiertem Polystyrol, während der Innenraum aus laminierten Gipskartonplatten und mehreren Zentimetern Mineralwolle besteht. Durch diese Kombination wird sichergestellt, dass die Isolierung erhalten bleibt. Darüber hinaus sind die Türen und Fenster doppelt verglast, was verhindert, dass sie Schwachstellen in der Leistungsfähigkeit der Struktur werden. Dies macht LSF-Häuser äußerst ökologisch und zu einer nachhaltigen Bauweise.

Die Materialien, die zur Aufrechterhaltung der Wärmedämmung beitragen, isolieren auch den Schall äußerst effektiv. Daher gewährleisten diese Häuser eine ausgezeichnete Schalldämmung, sei es von außen nach innen oder zwischen den Räumen.