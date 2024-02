Volumetrie? Erfahre jetzt, was es ist und wozu es dient!

Eine Definition ist schön, aber was bedeutet Volumetrie in der Architektur?

In der Praxis prägt Volumetrie sowohl die Fassade als auch die Ästhetik und Wohnlichkeit des Innenraums. Es sind die verschiedenen Volumina, die letztendlich die Konstruktion selbst definieren. Stelle dir vor, du wünschst dir ein Haus mit einem Pyramidendach… das entsprechende Volumen wird sich wahrscheinlich in den äußeren Volumina widerspiegeln und den Innenraum beeinflussen, was eine ausgewogene Integration erfordert. Dies verleiht dem Volumen in der Architektur einen grundlegenden Charakter, der reflektiert werden muss. Wie werden meine Wünsche dreidimensional dargestellt und welchen Einfluss hat dies auf den Stil?

Die Rolle des Architekten besteht darin, dem Kunden zuzuhören und seine Wünsche zu erfüllen, indem er einer ästhetischen Linie folgt. Das Bedarfsprogramm beeinflusst die Organisation der Räume und die scheinbare Form des Gebäudes.