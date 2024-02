Wundervolles modernes Haus – funktionale und elegante Architektur

Dieses wundervolle Haus zeigt deutlich den Mehrwert und die Exzellenz eines der großen Architekten, die wir in unserem Land haben, und widerspricht den sehr portugiesischen Tendenzen, die Qualität, die wir in unserem Land haben, im Ausland zu suchen oder die Größe zu Lasten der Nähe zu bewerten!

Das Unternehmen Miguel Zarcos Palma wurde 2006 von dem Architekten gegründet, der ihm seinen Namen und seinen Wunsch gab, „seine Erfahrungen mit der Architekturpraxis auf lokaler Ebene in Einklang zu bringen und so den Bedürfnissen von Privatkunden und Unternehmen gerecht zu werden“. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein junges Team, das in der Region, in der es tätig ist, rekrutiert wird und daher die Realität und ihre Besonderheiten vor Ort bestens kennt und sich stark für Innovation und die Suche nach Qualität einsetzt. Von der Größe her ist es kein riesiges Unternehmen, aber die Qualität und das Engagement sind immens, und das ist viel wert. Was nützt ein großes Unternehmen, wenn es weit von seinen Kunden und deren Realität entfernt ist?