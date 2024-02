So reparierst du einen Wasserhahn: 8 Tipps, die du befolgen solltest

Tropft dein Wasserhahn?

Das erste, was du tun kannst, um einen Überraschungsschauer zu vermeiden, ist, das Wasser am Zähler abzudrehen und dann den Wasserhahn zu öffnen, um den Druck in den Leitungen zu entlasten.

Nutze nach der Demontage die Gelegenheit für eine gründlichere Reinigung. Wie? Ganz einfach: Tränke ein Baumwolltuch mit weißem Essig und lege es einige Minuten lang auf den Kalk, der sich am Boden des Wasserhahns angesammelt hat. Entferne vorsichtig alle Rückstände aus diesem Bereich.

Wenn der Wasserhahn über einen Filter oder Zerstäuber verfügt, zerlege das Teil und lege es einige Stunden lang in eine Schüssel mit weißem Essig, bevor du es wieder zusammenbaust.