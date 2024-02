So erkennt ihr tragende Wände

Wenn es darum geht, ein altes Haus umzubauen, untersucht der Architekt das Gebäude, um zu bestimmen, welche Wände im Projekt erhalten bleiben sollen. Darüber hinaus führt er auch die notwendigen Berechnungen durch, um die am besten geeignete Lösung vorzuschlagen, falls ein Eingriff in eine tragende Wand erforderlich ist, damit die Stabilität des Hauses nicht beeinträchtigt wird. Daher ist es unerlässlich, sich von einem guten Fachmann beraten zu lassen, damit am Ende die gewünschte Renovierung so perfekt wie möglich wird.





