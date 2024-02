6 Dinge, die du wissen musst, bevor du deinen Balkon schließt und überdachst

In letzter Zeit wurde viel über überdachte Balkone gesprochen, dank eines berühmten überdachten Balkons, der einem sehr bekannten Fußballspieler gehört. Einige argumentieren zugunsten des Eigentümers und sagen, dass der überdachte Balkon die Ästhetik des Gebäudes nicht beeinträchtigt habe und dass er „so wie er ist“ nur ein weiterer überdachter Balkon in der Unermesslichkeit der überdachten Balkone in Lissabon sei. Andere widersprechen und unterstützen den Architekten, der auf das illegale Bauwerk hingewiesen hat, indem sie sagen, dass die überdachten Balkone sehr geschmacklos seien und es keine Rolle spiele, ob das Gebäude oft oder wenig gesehen werde, denn „letztendlich“ sei es immer illegal.

Der umstrittene überdachte Balkon wurde inzwischen abgebaut und entfernt, aber die Kontroverse bleibt bestehen: Ist es legal, einen Balkon zu schließen, um einen überdachten Balkon an einem Gebäude zu errichten, an dem es keinen gab?

Wenn du darüber nachdenkst, dies in deiner Wohnung zu tun, musst du unbedingt diesen Homify-Artikel lesen. Hier erfährst du mit Hilfe von CONGRAU ENGENHARIA alles, was du über überdachte Balkone, deren Bau und Legalisierung wissen musst. Wir werden das Thema auf einfache und verständliche Weise ansprechen, damit du deine Situation gut einschätzen und weitermachen kannst oder nicht, je nachdem, was dir am sinnvollsten erscheint oder entsprechend den Ratschlägen des von dir gewählten Fachmanns.