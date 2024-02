Moleanos-Stein: Eigenschaften, Typen, Vor- und Nachteile, Reinigung und Preise!

Die Erkundung von Moleanos reicht bis in die Antike zurück und ist eine der bedeutendsten Aktivitäten in der Region Aljubarrota. Dieser Stein, der der Mehrheit der Portugiesen vielleicht wenig bekannt ist, wird international exportiert und ist in Gebäuden in den wichtigsten Städten unserer Zivilisation zu finden.

Moleanos-Stein ist eine Art Kalkstein aus Portugal, der seinen Ursprung in der Stadt hat, die ihm seinen Namen gibt: Moleanos. Der Stein hat eine einzigartige Farbe in einer Reihe von Farbtönen, die von Beige über Weiß bis Braun reichen und beeindruckende Atmosphären schaffen, die Architekten und Innenarchitekten aus aller Welt verführen. Seine Eigenschaften und seine Farbe sind für seinen enormen weltweiten Erfolg von grundlegender Bedeutung, da sie ihn zu einer vielseitigen Option machen, die sich ideal für die unterschiedlichsten Räume, Umgebungen und Dekorationsstile eignet.