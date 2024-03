8 Dinge, die zu Hause angeblich Pech bringen

Manche Menschen sind abergläubisch, andere weniger.

Was für ein Mensch bist du? Interessierst du dich für diese Dinge?

Die Wahrheit ist, dass wir ein Leben lang bestimmten Dingen zuhören und sie sich am Ende „in unseren Köpfen verankern“ und sie sogar im Alltag annehmen.

Wenn du das Jahr positiver beginnen und alles vermeiden möchtest, was Unglück bringen könnte, schau dir dieses Ideenbuch an. Wir haben 8 Dinge zusammengestellt, die zu Hause Pech bringen und die du jetzt ändern solltest, wenn du sie in deinem Leben hast.