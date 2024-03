10 schöne offene Räume mit integrierter Küche, Wohnzimmer und Esszimmer

Open Space ist eine Raumkonfigurationslösung, die zunehmend in modernen Häusern zum Einsatz kommt. In einem offenen Raum gehen Küche, Wohnzimmer und Esszimmer nahtlos ineinander über, ihre Identität und Funktionalität bleiben jedoch erhalten. Diese Anordnung erzeugt eine luftigere, hellere und optimierte Atmosphäre, ideal für einen modernen Lebensstil. In diesem Artikel stellen wir euch 10 solcher offenen Raumlösungen vor. Viel Spaß!