Küchen mit Insel: Was du wissen solltest, bevor du deine eigene Küche entwirfst!

Wie wir in diesem Artikel immer wieder wiederholt haben, kann die Oberfläche der Insel groß genug sein, um als Raum für die täglichen Mahlzeiten genutzt zu werden. Du hast jedoch weiterhin die Möglichkeit, einen Tisch an der Insel anzubringen. In diesem Fall erscheint der Tisch meist seitlich und auf einer niedrigeren Ebene. Damit dies gelingt, muss die Küche über eine großzügige Fläche verfügen. Gekoppelte Küchentische sind sehr praktisch, da die Mahlzeiten direkt neben dem Ort serviert werden, an dem sie zubereitet werden.