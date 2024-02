Löcher in den Wänden: So füllst du sie richtig für den Look einer neuen Wand

Methode 5 – Mit Rohrreparaturkitt für breitere Löcher

Derzeit gibt es auf dem Markt eine Vielzahl an Reparaturmassen und Spachtelmassen, die sich einfach auftragen lassen und gute Ergebnisse garantieren. Diese Produkte zum Füllen von Rissen sind in Form von Tuben erhältlich, die das Einbringen des Kitts in das Loch erheblich erleichtern und eine längere Haltbarkeit ermöglichen. Alles, was du tun musst, ist, eine kleine Menge Spachtelmasse zu nehmen und diese mit einem Spachtel in das Loch einzubringen. Fülle das Loch in der Wand, glätte es mit einem feuchten Tuch und lass es gut trocknen. Erst nach dem Trocknen kann bei Bedarf gestrichen werden.

Methode 6 – Mit Gips, für breitere Löcher

Stuck besteht aus Gips, Gipskartonplatten und Trockenbauwände haben viel Gips, daher ist die Verwendung von Gips zum Reparieren von Löchern und Rissen in diesen Oberflächen nicht unvernünftig. Es handelt sich um eine einfache Technik, die von Profis häufig verwendet wird und hervorragende Ergebnisse ermöglicht. Kaufe normalen Gips, mische ein wenig Wasser zu einer Paste, trage ihn auf das Loch auf, glätte ihn mit einem Spachtel und anschließend mit einem feuchten Tuch. Führe den gesamten Vorgang zügig durch, da der Putz auch schnell trocknet. Bei Bedarf kannst du es nach dem Trocknen schleifen, um es gleichmäßig zu erscheinen zu lassen.