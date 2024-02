Entdeckt die Bedeutung der Deckenhöhe in einem Haus!

Für die Decken von Wohnräumen schreiben die Landesbauordnungen bestimmte Mindesthöhen vor. In der Musterbauordnung sowie in den meisten Bundesländern beträgt diese bei Aufenthaltsräumen 2,40 m, die Vorschriften reichen aber von 2,20 m bis 2,50. Für Räume in kleinen Wohngebäuden sowie in Dachgeschossen werden dabei Ausnahmen zugelassen, genauso wie für Keller, Abstellkammern, Waschküchen und andere Räume, die keinem Wohnzweck dienen. Ihr seht: Die Mindestraumhöhe ist bei einem Neubau vorgeschrieben, nach oben hingegen gibt es keine Grenzen.