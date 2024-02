7 Tipps für geflieste Duschwannen

Nimmt deine Badewanne zu viel Platz in deinem Badezimmer ein? Duschst du täglich und badest nie? Oder ist deine Duschkabine veraltet und renovierungsbedürftig? In diesem Fall solltest du über kleine Änderungen nachdenken, um dein Badezimmer aufzuwerten. Eine Option ist der Einbau einer gefliesten Duschwanne, wie bei einer italienischen Dusche. Diese Gestaltung ist praktischer und attraktiver, da der Boden und die Duschwanne eine ästhetische Einheit bilden. In unserem Artikel erfährst du mehr über diese moderne Lösung für dein Badezimmer. Verpass es nicht!