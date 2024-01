Gemütlich im Garten sitzen: Sitzgelegenheiten ganz einfach bauen

Wer mehr Sitzplätze zur Verfügung stellen möchte, fertigt eine Gartenlounge an. Für diese Sitzgruppe sind mehrere Gartenpaletten zweckmäßig. Diese sind in u-förmig anzulegen und miteinander zu verbinden. Eine zweite Lage sorgt dafür, dass die Lounge eine gute Sitzhöhe erhält. Nun folgen wieder Kissen, die der Lounge eine passende Atmosphäre verleihen. Mit Holzspießen, die an den vier Ecken in die Erde kommen, lassen sich Tücher als Sonnenschutz befestigen. Lichterketten sorgen anschließend für die nötige Gemütlichkeit. Somit macht das Sitzen auf den eigenen DIY-Möbeln nicht nur am Tage, sondern auch am Abend Spaß.