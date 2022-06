Schaurig-stylishe Einrichtungsideen für Halloween

Dieser nächste Tipp ist vielleicht ein wenig aufwendiger, aber der entstehende Effekt lohnt sich: Diese luxuriös-knallige Tapete ist in einem tiefen Lilaton gehalten und so ein toller Blickfang. Zu Halloween entsteht so in Kombination mit Girlanden, Lichterketten und dunkel drapierten Möbeln ein schaurig-schöner Look wie in Graf Draculas Schloss.

Doch auch das restliche Jahr über macht sich diese schöne Wanddekoration im Zuhause gut. Die Farbe ist erstaunlich vielseitig, und sieht beispielsweise in Verbindung mit cremefarbenen Möbeln gar nicht gruselig, sondern total gemütlich aus.