Welche Kaffeemaschine passt zu Ihrer Küche?

Die Auswahl der richtigen Kaffeemaschine kann für den erfahrenen Kaffeekenner eine vergnügliche Tätigkeit sein, aber für Neulinge in diesem Bereich mag die Entscheidung überwältigend erscheinen. Kaffeemaschinen sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, jede mit ihren eigenen, einzigartigen Funktionen. Die Hauptkategorien umfassen Vollautomaten , Filter- , Espresso- , Pad-/Kapselmaschinen . Darüber hinaus können Sie sich in Unterkategorien vertiefen, wie etwa Hebelmaschinen innerhalb der Espressokategorie oder Einbauoptionen bei den Kaffeevollautomaten. Auch manuelle Zubereitungsmethoden sollten in die Auswahl mit einbezogen werden. Bei der beeindruckenden Vielfalt kann man schnell den Überblick verlieren. Wenn wir allerdings die Kaffeezubereitung auf einer Skala von leicht bis schwer einordnen, wird deutlicher, welche Methoden am besten zu Ihrer Küche passen könnten. Eine anschließende Grafik kann Ihnen zusätzlich helfen, sich im Auswahlprozess besser zurechtzufinden.