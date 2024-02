Haus verkaufen: Worauf solltet ihr beim Immobilienverkauf achten?

Wenn ihr eine Immobilie verkaufen möchtet, könnt ihr das entweder eigenhändig tun, also das Haus „von privat“ verkaufen, oder ihr entscheidet euch dafür, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und auf die Unterstützung eines Immobilienmaklers zu setzen. Fällt die Wahl auf den Hausverkauf in Eigenregie, spart ihr euch die Kosten für die Maklerleistungen, müsst aber sämtliche Schritte des Verkaufsprozesses selbst in die Hand nehmen, was sehr zeit- und arbeitsintensiv sein kann. Bei der anderen Variante könnt ihr euch hingegen entspannt zurücklehnen und auf das Know-how und die Expertise eines Profis vertrauen. Dies kann den Verkaufsprozess enorm beschleunigen und euch nicht zuletzt einen höheren Verkaufspreis einbringen, gerade wenn ihr auf ebenso erfahrene wie innovative Maklerkompetenz setzt, wie ihr sie zum Beispiel bei https://www.mcmakler.de/verkaufen/privates-haus-verkaufen findet. Das Team dort arbeitet transparent und digital am Puls der Zeit mit technisch modernsten Tools und Möglichkeiten, verfügt über lokale Expertise und begleitet euch Schritt für Schritt kompetent, umfassend und persönlich durch den gesamten Verkaufsprozess.