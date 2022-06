Traumhaus am Hang

Hanggrundstücke sind für Bauherren besonders reizvoll, da sie meist mit einem grandiosen Ausblick verbunden sind. Für die Architekten stellt die schwierige Topographie allerdings eine Herausforderung dar, denn ein stark abfallendes Grundstück stellt gewisse Anforderungen an Grundriss und Statik. Doch gerade in dieser Schwierigkeit liegt auch der Reiz, die Hanglage clever zu nutzen und so außergewöhnliche Entwürfe zu erschaffen. So geschehen auch in Lochau, Vorarlberg, wo unsere österreichischen Experten von Q-rt Architektur mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses beauftragt wurden. Es entstand ein unkonventioneller Bau – der Hanggleiter.