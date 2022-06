Die coolsten Ideen für deine Küchendeko

Viele Menschen bevorzugen es in der heutigen Zeit, ihre Küche als einen nahezu unifarbenen Raum zu gestalten, in dem bunte Bilder für das nötige Maß an Abwechslung sorgen. Vor allem überdurchschnittliche große Bilder mit knalligen Farben spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Sinnvoll ist es immer, für deren Platzierung eine ansonsten komplett freie Wand zu wählen. In Kombination mit Wand- bzw. Hängeschränken in der Nähe wirken große Bilder häufig erdrückend. Wer sich jedoch für geräumige Schränke entscheidet und hier einen Großteil der Küchenutensilien verstaut, hat die Möglichkeit, die Wände für Küchendeko in Form von Bildern in allen Abmessungen frei zu halten.