homify 360°: Exklusives Townhouse mit Ferrari im Wohnzimmer

Fast unscheinbar fügt sich die Küche in den Wohnbereich ein. Denn diese findet sich nicht wie konventionelle Küchen auf gleicher Ebene, sondern wurde tiefer gelegt. Die Möblierung sowie die Elektrogeräte sind in einem etwa ein Meter tiefen Graben angeordnet und ermöglichen so dem Koch auf gleicher Höhe mit den Speisenden zu sein. Die voll ausgestattete Küche aus pflegeleichten und passgenauen Edelstahlfronten schafft ein aufgeräumtes Design.

Direkt an die Küche schließt der Essbereich an, der durch eine Glasscheibe abgetrennt wird. Typisch für die chinesische Kultur ist das Speisen auf dem Boden. Besonderer Clou ist hier der Tisch, denn dieser kann je nach Bedarf automatisch in oder aus der Bodenplatte ausgefahren werden. Diese Funktion ermöglicht eine Verbesserung der Raumnutzung und kann je nach speziellen Gästen oder Anlässen des Hauses das Gesicht des Interieurs verändern.