Sicherheit in eurem Smart Home: So schützt ihr euer Zuhause

Kriminalstatistiken zufolge ist in letzter Zeit wieder ein Anstieg an Haus- und Wohnungseinbrüchen festzustellen und aufgrund fehlender Beweise kann nicht einmal ein Fünftel dieser Delikte aufgeklärt werden. Wer sein Grundstück, sein Zuhause und sein Hab und Gut schützen möchte, sollte also möglichst auf gut positionierte und hochwertige Überwachungskameras zurückgreifen. Diese können bereits durch ihre bloße Anwesenheit Einbrecher abschrecken oder zumindest im Fall des Falles das nötige Videomaterial liefern, das dabei hilft, die Täter zu identifizieren und zu überführen. Heutzutage geht die Sicherheit, die moderne Überwachungskameras liefern, Hand in Hand mit dem Thema Anwendungskomfort, denn sie werden Teil des Smart Homes und können bequem per Handy gesteuert werden.