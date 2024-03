10 Feng Shui-Tipps, um schlechte Energien von zu Hause fernzuhalten

Negative Energie in der Umgebung ist in jedem Raum ein schlechter Ratgeber und ein schlechter Helfer, aber zu Hause und am Arbeitsplatz ist es wichtig, eine positive Umgebung aufrechtzuerhalten. Ein guter Trick, um negative Energien aus dem Haus zu entfernen, ist die Verwendung eines Präparats mit Zimt. Dieses Gewürz dient dem Schutz, zieht Glück, Liebe und Leidenschaft an und besitzt starke esoterische Kräfte. Um das Haus von schlechten Schwingungen zu reinigen und positive Energie anzuziehen, solltest du einen Topf mit Wasser auf das Feuer stellen, bis es kocht. In diesem Moment füge Zimtpulver oder Zimtstange hinzu und decke den Topf ab. Lass es zwei bis drei Minuten kochen. Decke den Topf ab und versuche, den Dampf alle Räume in deinem Zuhause durchfluten zu lassen. Dadurch riecht es in deinem Haus angenehm und negative Energien werden entfernt und durch positive ersetzt. Außerdem ist es super ergiebig und natürlich.