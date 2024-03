42 fantastische Ideen für einen kleinen Garten voller Charme!

Um die Wahrheit zu sagen, ich bin mir sicher, dass sich schon einmal jemand die Frage gestellt hat: „Ich habe keinen Garten, was soll ich tun?“ Nun, ganz einfach: Wenn kein Garten vorhanden ist, eine gute Terrasse! Lasst eurer Fantasie freien Lauf oder wendet euch an Profis, um einen Terrassenbereich zu schaffen, in dem ihr euch wie in einem wunderschönen Garten fühlt. Denkt daran, dass ihr bei so vielen Pflanzen zu Hause ein Bewässerungssystem einrichten müsst, sei es automatisch oder von Hand geplant. Es ist wichtig, dass unsere Pflanzen gut ernährt und bewässert werden, damit sie in ihrer ganzen Pracht zur Geltung kommen und euren Garten oder eure Terrasse optimal schmücken können.