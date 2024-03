Wie man eine Maus fängt: Die 10 Gebote

Die Wahrheit ist, dass es in Häusern mit Garten oder auf dem Land sicherlich schwierig sein kann, das Eindringen einiger kleiner Mäuse zu verhindern, wenn sich welche in der Nähe befinden. Ist es so weit gekommen, müsst ihr die Tiere, die bereits eingedrungen sind, identifizieren und eliminieren und dann den anderen den Weg versperren – mit Fallen oder bei Bedarf, indem ihr Löcher oder Risse in den Wänden verschließt.