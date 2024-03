10 Rituale, um Glück zu erregen

Es gibt viele Theorien über die Geschichte der zwölf Weintrauben in der ältesten Nacht des Jahres, doch in der Praxis ist diese Tradition, ungeachtet ihres Ursprungs, nach wie vor einer der beliebtesten Riten, um Glück zu bringen. In vielen Häusern wird das Glockenspiel von den mythischen Glückstrauben begleitet, ein Brauch, der nur schwer erfolgreich durchgeführt werden kann, aber ein Klassiker ist. Ob durch Überproduktion im letzten Jahrhundert, Zufall oder Überzeugung, dieser Brauch ist in den Tischen vieler Speisesäle unseres Landes tief verwurzelt. Was ist deine Meinung dazu?