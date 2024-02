Schützt die Umwelt mit nachhaltigen Hygieneartikeln im Badezimmer

Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit im Bad geht, kommen uns viele Dinge in den Sinn, die aus Plastik bestehen und eine dementsprechend miese Öko-Bilanz aufweisen. Ökologisch bewusste Menschen haben diese Produkte inzwischen längst ausgetauscht. Anstatt zum Beispiel Flüssigseife, Shampoo und Duschgel in Plastikspendern zu verwenden, setzen wir lieber auf feste Seife, die nicht nur durch ihre Verpackung, sondern auch durch ihre Herstellung CO2-Emissionen und Müll reduziert und noch dazu aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht, also auch gut für unsere Gesundheit ist. Auch nachhaltige Abschminkpads als Alternative zu Wattepads reduzieren Abfall, denn sie sind waschbar und wiederverwendbar. Ein absoluter Gamechanger sind außerdem Zahnbürsten aus Bambus – komplett aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und biologisch abbaubar.

Bambus – das Top-Material in Sachen Nachhaltigkeit

Speichern

Apropos Bambus: Hiermit sind wir auch schon beim eindeutig beliebtesten Material im Hinblick auf Nachhaltigkeit im Badezimmer, beziehungsweise im Bereich Wohnen im Allgemeinen. Egal, ob Zahnbürste oder Rasierer, Bambus Toilettenpapier oder Taschentücher – Produkte und Artikel aus Bambus liegen voll im Trend. Kein Wunder: Es handelt sich dabei um die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt, die immer wieder nachwächst und innerhalb weniger Jahre geerntet werden kann. Bambus ist also deutlich ergiebiger und nachhaltiger als Holz beziehungsweise Papier. Darüber hinaus ist er frei von Pestiziden und Chemikalien. Was liegt also näher, als möglichst viel von diesem beeindruckenden Material zu Hause und auch im Badezimmer zu verwenden?!