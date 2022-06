Reetdach: Vor- und Nachteile

Wie lange genau hält so ein Reetdach? Eine eindeutige Antwort gibt es auf die Frage nicht. Die Lebensdauer ist nämlich von unterschiedlichen Faktoren abhängig wie von planerischen und bautechnischen Details, Form und Konstruktion des Daches, handwerklicher Ausführung, Qualität des Reets, Kombination alter und neuer Materialien und auch von der Belüftung. Je besser und regelmäßiger man sich also um das Reetdach kümmert, desto haltbarer ist es. In der Regel aber lässt sich sagen, dass ein Reetdach im Durchschnitt 30 Jahre alt wird, in Einzelfällen sogar deutlich älter.

Was die Anschaffungskosten eines Reetdaches betrifft, so fangen diese bei etwa 70 Euro pro Quadratmeter an, der mittlere Preis etwa liegt bei 100 Euro je Quadratmeter. Dabei ist das Reet selbst nicht das teuerste daran. Hinzu kommen Kosten für eine relativ komplizierte, hinterlüftete Kaltdachkonstruktion, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Natürlich spielt vor allem die Qualität des Reets eine entscheidende Rolle und auch, wie viel Quadratmeter Dachfläche eingedeckt werden sollen. Hat das Dach beispielsweise Gauben, so spiegelt sich das in dem Schwierigkeitsgrad, den die Dachdecker bewältigen müssen, wider und kann dadurch unter Umständen teurer werden. Ihr seht, auch die Kosten hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, wobei man für ein durchschnittliches Reetdach zwischen 15.000 bis 40.000 Euro einplanen kann. Nach oben hin ist aber grundsätzlich alles offen.