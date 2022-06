Heizkosten sparen – Tipps und Tricks

Ihr liebt mollige Wärme, aber möchtet dennoch Heizkosten sparen? Dann wäre doch ein Kamin ideal! Mit dem Knistern des Feuers und dem schönen Design des Kamins bringt ihr nicht nur eine weitere Wärmequelle, sondern auch noch ein schönes Deko-Element in euren Wohnraum. Wer sich nun sehnlichst einen Kamin wünscht, aber keinen Platz für die Holzscheite hat oder über keinen Anschluss an einen Schornstein verfügt, dem sind moderne Ethanolkamine zu empfehlen. Denn diese werden, wie der Name schon verrät, mit Ethanol betrieben und benötigen daher keinen Schornstein. Auch die Besorgung und Lagerung von Holz entfällt mit solch einem Modell. Wer dabei nun denkt, er müsse mit Einschränkungen bei der Wärmeleistung rechnen, dem sei gesagt, dass so ein Ethanolkamin eine Heizleistung von bis zu drei Kilowatt erbringen kann.

Dank all dieser Vorteile eignet sich ein solcher Kamin vor allem für kleinere Räume und sogar für das Schlafzimmer, da die Entwicklung von Kohlenmonoxid bei hochwertigen Ethanolkaminen besonders gering ist.