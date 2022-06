Einfamilienhaus über der Stadt

In bester Lage am Sonnenhang über der Stadt Innsbruck wünschte sich eine junge Familie einen Neubau, der auf dem großzügigen Grundstück der eigenen Eltern errichtet werden und ein stimmiges, aber eigenständiges Gegenüber zum Bestandshaus der älteren Generation bilden sollte. Unsere Experten von U1 architektur meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Sie bauten das neue Einfamilienhaus an die obere Grundstücksgrenze, sodass es nicht in Konkurrenz mit dem Bestand tritt, sich seine Eigenständigkeit bewahrt und gleichzeitig über eine fantastische Aussicht auf die malerische Umgebung verfügt. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch dieses besondere Projekt.