Teleskopleiter kaufen? Ein praktischer Ratgeber für Heimwerker!

Beim Arbeiten in der Höhe kann es schnell zu Unfällen kommen. Daher hat die Sicherheit stets oberste Priorität. Bei den meisten Teleskopleitern handelt es sich um Modelle zum Anlehnen. Sie müssen in einem Winkel von 65 bis 75 Grad zum Boden an der Wand stehen. Achten Sie darauf, dass der Boden möglichst rutschfest ist und die beiden Standfüße einen sicheren Halt haben. Wackeln die Standfüße, muss unbedingt nachjustiert werden. Die meisten Teleskopmodelle sind mit Sperrriegeln versehen. Dabei gibt es visuelle Systeme, die eine Kontrolle der Sperrriegel ermöglichen. So können Sie sicherstellen, dass die Sprossen eingerastet sind und nicht zusammenklappen. Wenn die Sprosse sicher verriegelt wurde, wird eine bestimmte Farbe sichtbar. Die genaue Funktion müssen Sie vor der Benützung stets in der Bedienungsanleitung nachlesen.

Die Vorteile der Aluminium-Teleskopleiter

Heutzutage werden die meisten Teleskopleitern aus Aluminium hergestellt. Das Leichtmetall sorgt für ausreichend Stabilität und ein geringes Eigengewicht. Modelle mit einer maximalen Höhe von 10 Metern kommen oft nur auf ein Gewicht von 15 kg. Somit braucht es keine helfenden Hände, um die Steighilfe von A nach B zu tragen. Zudem lässt sich Aluminium besonders leicht reinigen. Achten Sie jedoch darauf, dass Feuchtigkeit zu Rost führen kann. Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist daher nur bedingt zu empfehlen. Wenn Wasser in die Hohlrohre gelangt, kann dies langfristig die Stabilität gefährden.