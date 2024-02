14 Ideen, um Wohnzimmer, Esszimmer und Küche meisterhaft zu integrieren!

Der Hauptgedanke bei der gemeinsamen Gestaltung von Küche und Wohnzimmer besteht darin, einen kontinuierlichen und fließenden Raum zu schaffen. Wir sind an sehr orthogonale Häuser mit vielen Unterteilungen gewöhnt. Eine Möglichkeit, dieser Aufteilung des 19. Jahrhunderts zu entkommen, besteht darin, Küchen zu schaffen, die in das Wohnzimmer integriert sind und sogar das Esszimmer miteinander verbinden. Indem wir uns auf Fachleute wie Architekten verlassen, stellen wir sicher, dass sich der Raum bei der Erstellung dieser Komposition nicht gezwungen anfühlt, sondern im Gegenteil: dass es so aussieht, als ob er von Anfang an genau so beabsichtigt war.