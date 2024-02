Wertvolle Gegenstände im Haushalt – Wie lassen sich sich bestmöglich schützen?

Für die Wertsachen sind in der Police der Hausratversicherung oft bestimmte Höchstgrenzen definiert, etwa in Form eines prozentualen Wertes der Versicherungssumme oder eines pauschalen Betrags. Die individuellen Regelungen können den Versicherungsbedingungen entnommen werden.

In den meisten Fällen hängt die Höhe der Entschädigungsgrenze von der Aufbewahrungsform und der Art der Wertsachen ab. Die Grenzen werden in der Regel für Wertpapiere, Bargeld, Schmuck, Münzen, Sparbücher, Edelmetalle, Edelsteine, handgeknüpfte Teppiche, Kunstgegenstände, Skulpturen, Bilder und Antiquitäten definiert.

Werden Wertgegenstände in einem Safe gelagert, versichert die Hausratversicherung diese häufig bis maximal 40 Prozent der Versicherungssumme. Befinden sich die Wertsachen jedoch nicht in einem Safe, fällt der Wert deutlich geringer aus. Die Entschädigungsgrenze für Bargeld liegt so häufig bei nur 500 Euro, für Wertpapiere und Sparbücher bei 1.500 Euro und für Schmuck bei 10.000 Euro.

Antike Möbel fallen jedoch nicht unter die Kategorie der Wertgegenstände, sondern des Inventars. Besondere Entschädigungsgrenzen bestehen für diese daher nicht.