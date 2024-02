Saunen vs. Infrarot: ein heißes Duell um das ultimative Wohlbefinden

Eine herkömmliche Sauna erhitzt die Luft im Raum, was zu einer hohen Temperatur und Luftfeuchtigkeit führt. Infrarotsaunen hingegen verwenden Infrarotstrahlen, um den Körper direkt zu erwärmen, ohne die Luft um ihn herum zu erwärmen. Dies führt zu einer angenehmen Wärme, die als weniger belastend empfunden werden kann als die Hitze einer herkömmlichen Sauna. Ein weiterer Unterschied ist, dass Infrarotsaunen oft als effizienter angesehen werden, da sie schneller aufheizen und weniger Energie verbrauchen. In diesem Ideenbuch schauen sich unsere Interior Designer die Unterschiede sowie jeweiligen Besonderheiten und Vorteile beider Saunen an. Lest weiter, um entscheiden zu können, welche Saunaart sich am besten für euren heimischen Wellness-Bereich eignet. Solltet ihr noch mehr zum Thema Einrichtung erfahren wollen, so empfehlen wir euch auch die zahlreichen weiteren Artikel bei homify, wie z. B.: Eine elegante und gemütliche Wohnung, genau wie ihr sie euch immer gewünscht habt.