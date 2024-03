Minimalismus pur: Im Tiny House aus Holz ist weniger mehr

Downsizing, Minimalismus, weniger ist mehr: Die Vereinfachung des Lebensstils ist ein Trend, der sich bereits seit Längerem in unserer Gesellschaft etabliert hat und immer mehr Anhänger findet. Die Idee, nur das Nötigste zu besitzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, verbreitet sich kontinuierlich weiter und hält in vielen Bereichen des Lebens Einzug. Auch in der Architektur und im Bauwesen. Tiny Houses, Häuser im Miniaturformat, erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Auch unsere Experten von Thule Blockhaus haben so ein Mini-Häuschen im Programm, das wir euch heute ein wenig näher vorstellen möchten. Taucht mit uns ein in die Welt des Downsizing und entdeckt ein charmantes Zuhause, in dem weniger mehr ist.