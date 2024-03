Umweltfreundlich heizen: Tipps für ein nachhaltigeres Zuhause

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind mittlerweile wichtiger als je zuvor. Immer mehr Verbraucher machen sich Gedanken darüber, wie sie ihr Leben ökologischer gestalten können. Dabei wird auch der Energieverbrauch in privaten Haushalten zunehmend zum Thema. Dieser macht nämlich etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauches in Deutschland aus und trägt somit einen maßgeblichen Teil zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Dies liegt mitunter auch daran, dass viele Heizsysteme in Deutschland noch immer auf Basis von fossilen Brennstoffen funktionieren. Allerdings kann jeder einzelne dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren. Wie das gelingt, erklärt der folgende Artikel.