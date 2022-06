Clevere Tricks, mit denen jede kleine Wohnung größer wirkt

Was tun, wenn man nur wenig Platz und ein kleines Budget zur Verfügung hat, aber trotzdem modern, schick und stilvoll wohnen will? Wir zeigen euch, wie es trotzdem klappt. Dieses Junggesellenapartment in Hamburg sollte mit geringem finanziellen Aufwand zu einem echten Schmuckstück werden. Die Lösung: Jedes Jahr wurde ein Raum verändert, bis am Ende ein schlüssiges Gesamtbild entstand. Welche cleveren Ideen die Wuppertaler Innenarchitekten von Raumagentur – ArteFakt dabei umsetzten, um jeden Quadratzentimeter der kleinen Wohnung optimal zu nutzen, erfahrt ihr hier.